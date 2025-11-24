مساعد الرئيس الروسي: الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا لا تناسبنا

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا تبدو مقبولة، وتطلب مناقشات تفصيلية بين الأطراف.



وأضاف مساعد الرئيس الروسي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، "اطلعنا على تقارير بشأن خطة أوروبية لأوكرانيا وهي غير بناءة ولا تناسب روسيا".



وأوضح أوشاكوف، أن موسكو أطلعت على الخطة الأوروبية المتداولة ولم تكن بناءة، ولا تناسب روسيا.



وأشار إلى أن هناك العديد من خطط التسوية الأخرى المتداولة حاليًا، بالإضافة إلى الخطة الأمريكية التي استعرضها الجانب الروسي.



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف تسعى في المفاوضات إلى تضمين بند استعادة جميع الأسرى الأوكرانيين وفق صيغة الكل مقابل الكل.



وأشار زيلنسكي، إلى أن أوكرانيا تتعرض لضغط سياسي يتعلق بالقرار الذي يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "بوتين يرفض مبدأ سلامة الأراضي الأوكرانية وسيادتها".