وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعادة مراجعة تحقيق الجيش في هجوم 7 أكتوبر

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرر تجميد قرارات رئيس الأركان بالتعيينات في الجيش وأمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن ضباط كبار أبلغوا رئيس الأركان أن تحقيقات 7 أكتوبر لا تستوفي معايير الجيش، وطالبوه بمحاسبة الضباط الذين فشلوا ولا يزالون في الخدمة.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط، لفشلهم في أحداث 7 أكتوبر 2023.

ووفق الإذاعة، فقد أقال زامير كلا من رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس الاستخبارات العملياتية السابق، وقائد القيادة الجنوبية السابق، وقائد الوحدة 8200 السابق العميد احتياط، وقائد فرقة غزة السابق، ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابق، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة السابق.