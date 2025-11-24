تصفية 3 إرهابيين ومقتل وإصابة 5 ضباط في هجوم على شرطة بيشاور بباكستان



وكالات

أعلنت شرطة مدينة بيشاور الباكستانية، القضاء على 3 إرهابيين اليوم الاثنين هاجموا مقر الشرطة الاتحادية في المدينة، إذ نجم عن الهجوم مقتل 3 من ضباط الشرطة وإصابة 2 آخرين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت الشرطة الباكستانية، أن مسلحين شنوا هجوما على مقر قوات الشرطة في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.

قال قائد شرطة بيشاور، ميان سعيد، إن تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمهاجمين لا يزال مستمرا بشكل متقطع.

وأضاف أن السلطات أغلقت منطقة صدر أمام حركة المرور، ووجّهت المركبات إلى طرق بديلة لضمان السلامة العامة.

أفادت تقارير إعلامية محلية بسماع دوي انفجارين في محيط الموقع، دون تحديد طبيعتهما بدقة في الساعات الأولى من الحادث، ما يؤكد أن انتحاريين على الأقل قاما بتفجير نفسيهما.

ووفقا لصحيفة "DAWN" الباكستانية، فإن البلاد تشهد تصاعدا ملحوظا في الهجمات الإرهابية، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

ويعود هذا التصاعد إلى قرار "حركة طالبان الباكستانية" إنهاء وقف إطلاق النار الذي كانت أبرمته مع الحكومة في نوفمبر 2022، وإعلانها عزمها استهداف قوات الأمن وعناصر الشرطة ووكالات إنفاذ القانون.

كان إقليم خيبر بختونخوا شهد في سبتمبر الماضي هجوما مماثلا على مقر للشرطة الاتحادية في منطقة بانو، أسفر عن مقتل 6 جنود و5 مسلّحين.

وذكر الجيش حينها، أن الهجوم نفذته جماعة تعرف باسم "فتنة الخوارج"، وهو تعبير تستخدمه السلطات الباكستانية للإشارة إلى عناصر طالبان الباكستانية المحظورة، وفقا لروسيا اليوم.