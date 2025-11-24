البيت الأبيض: ترامب يواصل السعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا



وكالات

أكد البيت الأبيض عقب اجتماع الوفد الأمريكي مع نظرائه الأوكرانيين في جنيف لمناقشة خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، أن الرئيس دونالد ترامب يواصل السعي لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

أشار البيان إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو وفريقه أكدوا أن هذا العمل يُعد انعكاسا لسعي الرئيس ترامب لوضع حد للصراع الذي أسفر عن ملايين الضحايا، ومنع المزيد من الخسائر من خلال تحقيق سلام دائم وقابل للتحقيق.

يأتي هذا فيما كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقا عن تطويرها لخطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش التفاصيل حيث أن العمل لا يزال جاريا.

من جهته، أعلن الكرملين، أن روسيا تحافظ على انفتاحها على المفاوضات وتظل منخرطة في نهج مناقشات أنكوريدج.

بدوره، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي يوم 21 نوفمبر، أن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل أساسًا للتسوية السلمية النهائية، لكنه أشار إلى أن هذا النص لم يُناقش بشكل ملموس مع روسيا حتى الآن.

وأعرب بوتين عن اعتقاده بأن هذا الأمر مرتبط بعدم قدرة الإدارة الأمريكية على الحصول على موافقة كييف، حيث أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين لا يزالون يعيشون في الأوهام ويحلمون بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على أرض المعركة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم هذا نابع من "عدم وجود معلومات موضوعية لديهم عن الوضع الفعلي على أرض المعركة".

وحذر بوتين من أنه في حال رفض كييف لمقترحات الولايات المتحدة، "فإن أوكرانيا والمحرضين على الحرب الأوروبيين يجب أن يفهموا أن الأحداث التي وقعت في كوبيانسك سوف تتكرر حتما في قطاعات رئيسية أخرى من الجبهة".

وأضاف أن هذا التطور يناسب روسيا بشكل عام، لأنه يؤدي إلى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالوسائل العسكرية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن روسيا مستعدة أيضا للمفاوضات السلمية، كما أُعلن مرارا سابقا.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارا ويبدأ في التفاوض، مشيرا إلى أن مساحة حرية صنع القرار لكييف تتقلص خلال العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية.

وأكد بيسكوف، أن هذا الضغط يشكل إجبارا للنظام في كييف على اعتماد حل سلمي، محذرا من أن الاستمرار في المقاومة بالنسبة لكييف لا معنى له وخطير، وفقا لروسيا اليوم.