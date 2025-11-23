حماس: مسارات المرحلة الثانية من وقف النار معقدة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، إن وجود وفد الحركة بالقاهرة دليل أن حماس جادة في التعاون مع الوسطاء للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أن مسارات المرحلة الثانية معقدة، مؤكدًا أن حماس قامت بما هو مطلوب منها مقابل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها وخروقاتها.

وأشار الناطق باسم حماس، إلى أن استمرار إسرائيل في الخروقات من الممكن أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وشدد متحدث حماس، على أنه يجب على القوات الدولية الفصل بين الشعب الفلسطيني الأعزل وجيش الاحتلال الذي يواصل عدوانه المتواصل، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل يوميا مسلسل إزاحة الخط الأصفر داخل القطاع.

وأكد قاسم، أن استهداف الضاحية الجنوبية عدوان إسرائيلي متجدد على أمتنا العربية وتصعيد للتوتر في المنطقة.