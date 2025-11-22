إعلان

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال 11 مقاوما واعتقال 6 آخرين شرقي رفح

كتب : محمود الطوخي

08:26 م 22/11/2025

أفيخاي أدرعي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتيال واعتقال 17 مقاوما حاولوا الخروج من الأنفاق في شرق مدينة رفح جنوبي غزة، بعد مطاردة استمرت 24 ساعة.

في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن مقاتلي لواء ناحال اعتقلوا مقاوما خلال محاولته الخروج من نفق شرقي رفح.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، السبت، أنه قواته قتلت 11 مقاوما بينما اعتقلت 6 آخرين وسلمتهم إلى الشاباك للتحقيق معهم.

وأشار أدرعي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تبقى في المنطقة وفقا للاتفاق، مؤكدا أنها ستواصل العمل لتدمير الأنفاق وإزالة التهديدات.

