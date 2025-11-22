الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال 11 مقاوما واعتقال 6 آخرين شرقي رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتيال واعتقال 17 مقاوما حاولوا الخروج من الأنفاق في شرق مدينة رفح جنوبي غزة، بعد مطاردة استمرت 24 ساعة.

في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن مقاتلي لواء ناحال اعتقلوا مقاوما خلال محاولته الخروج من نفق شرقي رفح.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، السبت، أنه قواته قتلت 11 مقاوما بينما اعتقلت 6 آخرين وسلمتهم إلى الشاباك للتحقيق معهم.

#عاجل 🔴في ختام عملية مطاردة استمرّت 24 ساعة؛ تصفية واعتقال 17 مخربًا حاولوا الهروب من البنية التحتية التحت الأرضية شرق رفح



⭕️قبل قليل رصدت قوات لواء الناحال العاملة في منطقة شرق رفح مخربًا آخر حاول الهروب من البنية التحتية التحت الأرضية ليتم اعتقاله.



⭕️بذلك وبعد عملية مطاردة… pic.twitter.com/bf7BQq14ei — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2025

وأشار أدرعي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تبقى في المنطقة وفقا للاتفاق، مؤكدا أنها ستواصل العمل لتدمير الأنفاق وإزالة التهديدات.