الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل هاجم اثنين من أفرادها بسكين

هاتينجن (ألمانيا) (د ب أ)

أعلن مخفر الشرطة في مدينة هاتينجن، بغرب ألمانيا، إطلاق شرطي النار على رجل بعد أن تسلّق فوق منصة الاستقبال (الكونتر) وهو يحمل سكينًا وتقدّم نحو أفراد الشرطة.

وبحسب الشرطة، دقّ الرجل جرس المخفر في وقت مبكر صباح اليوم السبت- الساعة الخامسة وعشر دقائق، وتم السماح له بالدخول. وبعد دخوله، أشهر سكينًا وهدد الشرطيَّين الموجودين. وطلب الشرطيان منه مرارًا أن يضع السكين جانبًا، ثم استخدما في النهاية رذاذ الفلفل ضده.

لكنه بدلًا من أن يستسلم، صعد الرجل فوق المنضدة وتقدّم نحو أفراد الشرطة، ما دفع أحدهم إلى إطلاق النار من سلاحه الوظيفي.

وأفادت صحيفة "فست دويتشه ألجماينه تسايتونج" والمعروفة اختصارًا باسم "فاتس"، بأن الشرطي أصاب المهاجم في ساقه.

وقالت الشرطة، إن الرجل "أُصيب بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياته، ونُقل إلى المستشفى، فيما لم يُصَب أحد من الشرطيين".