أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي: خطة ترامب بشأن أوكرانيا تكافئ بوتين

واشنطن- (أ ب)

قال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي جاك ريد من ولاية رود آيلاند ومارك وارنر من ولاية فرجينيا وباتي موراي من ولاية واشنطن وكريس كونز من ولاية ديلاوير وبريان شاتز من ولاية هاواي وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس في بيان حول خطة ترمب بشأن أوكرانيا إن "هذا الاتفاق لن يخلق سلاما عادلا ودائما".

وتابع المشروعون "إنه سيترك أوكرانيا ضعيفة وأوروبا غير مستقرة وأمريكا أضعف"، وأضافوا أنه يتعين على ترامب أن يعمل مع الكونجرس بجانب شركاء أوكرانيا والحلفاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل "إيجاد حل دائم يجعل الأمريكيين والعالم أكثر أمانا".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ "دعونا نكون واضحين: هذه حرب عدوان روسية، يقودها ديكتاتور قاد قواته لارتكاب جرائم حرب وسرقة أطفال من عائلاتهم وتعذيب مدنيين".

وأضافوا "الرئيس ترامب يكافئ الرئيس بوتين على هذه الجرائم ويتخلى عن الأوكرانيين الذين قاتلوا وماتوا من أجل قضية الديمقراطية وحلفائنا الأوروبيين الذين تحركوا لدعمهم".