أوكرانيا: مقتل وإصابة 1170 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و164 ألفا و340 فردا، من بينهم 1170 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11361 دبابة، و23607 مركبات قتالية مدرعة، و34559 نظام مدفعية، و1547 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1248 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و347 مروحية، و82842 طائرة مسيرة، و3981 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و67842 من المركبات وخزانات الوقود، و4002 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.