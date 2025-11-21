ترامب يطالب زيلينسكي بقبول الخطة الأمريكية للسلام

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبول الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا.

وأكد ترامب خلال تصريحات إعلامية الجمعة، أنه تحدثت إلى مسؤولين

أوكرانيين بشأن خطة السلام وأعتقد أن أمامنا فرصة لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأوضح ترامب، أن ما يحدث في الحرب بأوكرانيا فظيع، مؤكدًا أن هذه الحرب لم تكن لتقع لو كان رئيسا وقتها، مضيفًا:"أننا نتحدث عن خسارة 25 ألف شخص خلال فترة وجيزة من الروس والاوكرانيين وهذا أمر مشين".

وفي وقت سابق، أكد زيلينسكي، أن كييف تواجه أصعب لحظة في تاريخها إما القبول بالخطة المطروحة من أمريكا أو مواجهة شتاء قاس للغاية.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن كييف ستقدم "بدائل" للخطة الأمريكية بشأن السلام.