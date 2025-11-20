إعلان

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

كتب : أسماء البتاكوشي

11:12 ص 20/11/2025

الأمم المتحدة تعتمد قرار بحق الشعب الفلسطيني

رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد القرار السنوي الذي تقدمت به مصر في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيدته 164 دولة، وهو القرار الذي طرحته مصر نيابةً عن المجموعة الإسلامية.


وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، إن هذا التأييد الواسع يعكس التمسك الدولي بالحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضافت الخارجية في بيانها، "تؤكد مصر أن القرار يرسخ بشكل واضح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما تجدد مصر التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة تعاونها مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال".

وتشدد مصر على أنها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار، وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني.
كما جددت تأكيدها لأهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 2803 على نحو يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

