أمريكا عن اختبارات أسلحتها النووية: نتأكد من جاهزيتها للتفجير

وكالات

كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، تفاصيل اختبارات الأسلحة النووية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رايت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الأحد، إن اختبارات الأسلحة النووية لن تتضمن تفجيرات نووية في الوقت الراهن.

وأوضح وزير الطاقة الأمريكي،: "أن الاختبارات التي تحدث عنها ترامب الآن هي اختبارات للأنظمة، وهذه ليست تفجيرات نووية. هذه ما نسميها تفجيرات غير حرجة".

وأكد الوزير الأمريكي المسؤول عن اختبار الأسلحة النووية الأمريكية، أن الاختبارات تشمل جميع الأجزاء الأخرى من السلاح النووي للتأكد من أنها تعمل ويمكنها إحداث انفجار نووي.