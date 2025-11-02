جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث أسرى من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة تسلم جثث عدد من الأسرى الإسرائيليين بجنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد.

وأكدت القسام في بيان لها، أنها عثرت على الجثامين ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوبي القطاع عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وكانت سمحت الحكومة الإسرائيلية لحركة حماس بدخول إلى منطقة "الخط الأصفر" للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين مفقودين في غزة.