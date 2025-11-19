إعلان

أزمة جيش الاحتلال.. مئات الضباط يتمردون ويطلبون الاستقالة المبكرة

كتب : محمد جعفر

12:13 م 19/11/2025

جيش الاحتلال الاسرائيلي -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة متفاقمة في القوى البشرية، بعد الكشف عن طلب نحو 600 من العسكريين الدائمين، بينهم ضباط كبار وجنود مهنيون، تسريع إجراءات تقاعدهم ومغادرة الخدمة قبل الموعد الرسمي لانتهاء فترة خدمتهم، وفق ما عرضه ممثلو الجيش خلال جلسة اللجنة الفرعية لشؤون القوى العاملة في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست صباح الأربعاء.

وأوضح ممثلو الجيش أن بعض هؤلاء العسكريين تم تأجيل تقاعدهم خلال الحرب بسبب الضرورة العملياتية وعدم توفر بدلاء لهم، مشيرين إلى أن 85% من العسكريين الدائمين برتبة مقدم يتقاعدون على أي حال، ما يعكس استمرار فقدان الكفاءات العسكرية والخبرات المهمة.

تآكل مكانة العسكريين الدائمين وتراجع الامتيازات المالية

وتأتي هذه التطورات في ظل تآكل مكانة العسكريين الدائمين وتراجع الامتيازات المالية وشروط الخدمة، في ظل مساعٍ من وزارة المالية لتقليص مزاياهم، بحسب ما تمت مناقشته في الكنيست.

كما عرض جيش الاحتلال استطلاعًا حديثًا كشف عن انخفاض ملحوظ في رغبة المجندين والضباط الشباب في مواصلة الخدمة:

نحو 60% من الضباط برتبة رائد أعربوا عن عدم رغبتهم في البقاء في الجيش.

66% فقط من المجندين الدائمين (30-50 عامًا) يرغبون في الاستمرار، مقابل 85% في بداية العقد.

62% من الجنود الشباب (21-30 عامًا) أعلنوا عدم اهتمامهم بمواصلة الخدمة.

وأكدت معطيات الجيش أن هذا التراجع يعكس تآكلًا عميقًا في مكانة الضباط الدائمين وقدرتهم على أداء مهامهم، إضافة إلى انخفاض الدافعية والاستعداد للاستمرار في الخدمة، ما اضطر الجيش إلى ترقية عناصر أصغر سنًا وأقل خبرة، ما يزيد من الأعباء عليهم ويؤثر على الأداء العام.

وخلال الجلسة، هاجم ضابط مصاب بشدة إدارة الجيش قائلاً: "قضيت ستة أشهر في غزة دون أن أستطيع رؤية عائلتي، وأنتم تدافعون عن أفريتشيك وليس عني؟".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أزمة جيش الاحتلال مئات الضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة