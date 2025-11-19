يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة متفاقمة في القوى البشرية، بعد الكشف عن طلب نحو 600 من العسكريين الدائمين، بينهم ضباط كبار وجنود مهنيون، تسريع إجراءات تقاعدهم ومغادرة الخدمة قبل الموعد الرسمي لانتهاء فترة خدمتهم، وفق ما عرضه ممثلو الجيش خلال جلسة اللجنة الفرعية لشؤون القوى العاملة في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست صباح الأربعاء.

وأوضح ممثلو الجيش أن بعض هؤلاء العسكريين تم تأجيل تقاعدهم خلال الحرب بسبب الضرورة العملياتية وعدم توفر بدلاء لهم، مشيرين إلى أن 85% من العسكريين الدائمين برتبة مقدم يتقاعدون على أي حال، ما يعكس استمرار فقدان الكفاءات العسكرية والخبرات المهمة.

تآكل مكانة العسكريين الدائمين وتراجع الامتيازات المالية

وتأتي هذه التطورات في ظل تآكل مكانة العسكريين الدائمين وتراجع الامتيازات المالية وشروط الخدمة، في ظل مساعٍ من وزارة المالية لتقليص مزاياهم، بحسب ما تمت مناقشته في الكنيست.

كما عرض جيش الاحتلال استطلاعًا حديثًا كشف عن انخفاض ملحوظ في رغبة المجندين والضباط الشباب في مواصلة الخدمة:

نحو 60% من الضباط برتبة رائد أعربوا عن عدم رغبتهم في البقاء في الجيش.

66% فقط من المجندين الدائمين (30-50 عامًا) يرغبون في الاستمرار، مقابل 85% في بداية العقد.

62% من الجنود الشباب (21-30 عامًا) أعلنوا عدم اهتمامهم بمواصلة الخدمة.

وأكدت معطيات الجيش أن هذا التراجع يعكس تآكلًا عميقًا في مكانة الضباط الدائمين وقدرتهم على أداء مهامهم، إضافة إلى انخفاض الدافعية والاستعداد للاستمرار في الخدمة، ما اضطر الجيش إلى ترقية عناصر أصغر سنًا وأقل خبرة، ما يزيد من الأعباء عليهم ويؤثر على الأداء العام.

وخلال الجلسة، هاجم ضابط مصاب بشدة إدارة الجيش قائلاً: "قضيت ستة أشهر في غزة دون أن أستطيع رؤية عائلتي، وأنتم تدافعون عن أفريتشيك وليس عني؟".