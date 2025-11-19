البيت الأبيض: ترامب يوافق على صفقة دفاعية ضخمة للسعودية



وكالات

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وقعتا على عدد من مذكرات التعاون.

ووفق البيت الأبيض، فإن واشنطن والرياض وقعتا على مذكرة تفاهم تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف البيت الأبيض، أن الجانبين وقعا تشمل اتفاقية للتعاون النووي المدني وأخرى في مجال المعادن الحرجة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة تشمل تسليم طائرات إف-35 مستقبلا.

وأكد أن ترامب توصل إلى اتفاق مع السعودية لشراء نحو 300 دبابة أمريكية، موضحا أن أمريكا والسعودية اتفقتا على تعزيز تواصلهما في الأسابيع المقبلة بشأن قضايا التجارة.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن المملكة تعتزم رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار.

أوضح ولي العهد السعودي خلال لقاء ثنائي مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، أن السعودية يمكنها زيادة استثماراتها الحالية في الولايات المتحدة لتصل إلى تريليون دولار.

وقال محمد بن سلمان: " لدينا استثمارات على مختلف الأصعدة والقطاعات التي تربطنا مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "الولايات المتحدة دولة مهمة تمتلك اقتصادا قويا ومهم لنا أن نستثمر معها في مختلف القطاعات".

من جانبه، قال ترامب، إنه عقد اجتماعا رائعا مع الأمير محمد بن سلمان، لافتا إلى أن المملكة ستستثمر نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع الأمل بأن ترتفع إلى تريليون دولار، معربا عن تقديره للاستتثمارات السعودية في أمريكا.

وأكد أن التعاون المشترك بين البلدين سيفتح آفاقا واسعة لخلق فرص عمل جديدة في البلاد، قائلا: "لدينا تحالف عظيم واستراتيجي مع السعودية وسيجمعنا شراكات واتفاقيات أضخم في القادم".

أشار ترامب إلى إن المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم، وفقا لسكاي نيوز.