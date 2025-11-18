إعلان

الجيش السوداني يستهدف تجمعات للدعم السريع في كردفان (فيديو)

كتب : مصراوي

02:11 م 18/11/2025

قوات الدعم السريع

وكالات

تمكن الجيش السوداني من تنفيذ غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع في مناطق المزروب بولاية شمال كردفان، حسبما أوردت مصادر عسكرية لـ"العربية".

ووفق المصادر فإن الأوضاع في أم سيالة وبارا تشهد حالة من الاستقرار، خاصة مع بقاء الجيش في حالة استعداد للتصدي لأي هجمات، تزامنًا مع استمرار الدعم السريع في حشد تعزيزاته لمحاولة السيطرة على المدينة.

جدل السيطرة على بارا

وفي الآونة الأخيرة، فإن هناك حالة من الجدل بين طرفي الصراع في السودان والتي تتعلق بالتقدم الميداني، خاصة حول محور مدينة بارا الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، الجدل الذي تصاعد بعد إعلان قوات موالية للجيش الدخول إلى جبرة الشيخ وأم سيالة بالقرب من بارا، ثم الإعلان بعد ذلك عن الدخول إلى مدينة بارا.

وعلى الفور نفت ميليشيا الدعم السريع، أنباء التقدم العسكري للجيش السوداني، حتى أنها سارعت لنشر صور تزعم أنها لتدمير معدات تابعة للجيش، مدعية أنها هاجمت رتلًا عسكريًا للجيش في أم سيالة، وأنها قتلت 470 من جنود الجيش السوداني.

وردًا على مزاعم الدعم السريع، فإن الجيش السوداني نشر صورًا لهم أثناء تجوالهم في سوق مدينة بارا.

يشار إلى أن الحرب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع التي اندلعت قبل أكثر من عامين أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت بنزوح حوالى 12 مليون شخص وبأزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفقًا لما أوردته الأمم المتحدة.

