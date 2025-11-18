إعلان

تم رصده بالقرب من جنوب السودان.. إثيوبيا تُسجل 3 وفيات بفيروس ماربورج النزفي

كتب : مصراوي

01:47 ص 18/11/2025

ماربورج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت إثيوبيا تسجيل 3 وفيات بفيروس "ماربورج" النزفي الذي تم رصده في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ميكدس دابا، إن الحكومة التي أعلنت عن تفشي فيروس ماربورج يوم الجمعة الماضي، أجرت فحوصات لـ 17 حالة مشتبه بها في جنوب البلاد، مضيفة أنه تم تسجيل تفشي المرض في منطقة أومو.

وأكدت دابا عدم وجود حالات نشطة، إلا أن الحكومة تتخذ إجراءات وقائية، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أرسلا فريقا لدعم جهود الفحص والسيطرة على تفشي المرض.

وأصدرت وزارة الصحة في جنوب السودان، الأحد، تحذيرا صحيا عاما لسكان أربع مقاطعات بضرورة غسل الأيدي باستمرار وتجنب ملامسة سوائل أجسام الآخرين لمنع انتشار الفيروس.

ووصف مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا، تفشي المرض بأنه مثير للقلق نظرا لهشاشة النظام الصحي في جنوب السودان.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حالات تفش سابقة وحالات إصابة فردية بفيروس ماربورغ في رواندا، وتنزانيا، وغينيا الاستوائية، وأنغولا والكونغو، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا وغانا.

يذكر أن فيروس "ماربورج" ينشأ في خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل أجسام المصابين أو مع الأسطح، مثل أغطية الأسرة الملوثة.

وتشمل الأعراض الحمى وآلام العضلات والإسهال والقيء وفي بعض الحالات الوفاة بسبب فقدان الدم الشديد ولا يوجد لقاح أو علاج معتمد لفيروس "ماربورج"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماربورج تفشي فيروس ماربورج في إثيوبيا إثيوبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو