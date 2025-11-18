

وكالات

أكدت إثيوبيا تسجيل 3 وفيات بفيروس "ماربورج" النزفي الذي تم رصده في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ميكدس دابا، إن الحكومة التي أعلنت عن تفشي فيروس ماربورج يوم الجمعة الماضي، أجرت فحوصات لـ 17 حالة مشتبه بها في جنوب البلاد، مضيفة أنه تم تسجيل تفشي المرض في منطقة أومو.

وأكدت دابا عدم وجود حالات نشطة، إلا أن الحكومة تتخذ إجراءات وقائية، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أرسلا فريقا لدعم جهود الفحص والسيطرة على تفشي المرض.

وأصدرت وزارة الصحة في جنوب السودان، الأحد، تحذيرا صحيا عاما لسكان أربع مقاطعات بضرورة غسل الأيدي باستمرار وتجنب ملامسة سوائل أجسام الآخرين لمنع انتشار الفيروس.

ووصف مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا، تفشي المرض بأنه مثير للقلق نظرا لهشاشة النظام الصحي في جنوب السودان.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حالات تفش سابقة وحالات إصابة فردية بفيروس ماربورغ في رواندا، وتنزانيا، وغينيا الاستوائية، وأنغولا والكونغو، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا وغانا.

يذكر أن فيروس "ماربورج" ينشأ في خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل أجسام المصابين أو مع الأسطح، مثل أغطية الأسرة الملوثة.

وتشمل الأعراض الحمى وآلام العضلات والإسهال والقيء وفي بعض الحالات الوفاة بسبب فقدان الدم الشديد ولا يوجد لقاح أو علاج معتمد لفيروس "ماربورج"، وفقا لروسيا اليوم.