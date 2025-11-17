إعلان

بشارة بحبح: القرار الأمريكي يحقق مزايا لفلسطين وبديله استمرار الحرب

كتب-عبدالله محمود:

11:18 م 17/11/2025

بشارة بحبح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قال رئيس مؤسسة الأمريكيين من أجل السلام، بشارة بحبح، إن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن الدولي يحقق عدة مزايا للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن البديل هو استمرار الحرب داخل قطاع غزة.


وأوضح بشارة بحبح خلال تصريحات لقناة الجزيرة، إن القوة الدولية في مقترح أمريكا ستبقى في غزة لمدة عامين فقط والتخوف منها غير مبرر، مؤكدًا أن إسرائيل تستخدم سلاح حماس ذريعة لاستمرار الحرب على غزة.


وأشار رئيس مؤسسة الأمريكيين من أجل السلام، إلى أن الولايات المتحدة لم تمنع إسرائيل من خرق اتفاق وقف إطلاق النار.


واتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مشروع القرار الأمريكي بأنه ينحاز لإسرائيل ويسعى لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني.


وخلال تصريحات لقناة الجزيرة، أكد أن المشروع الأمريكي يخالف المواثيق والقرارات الدولية ويتجاهل أن إسرائيل هو أصل المشكلة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لفلسطيني عاقل قبول القرار الأمريكي بصيغته الحالية.

وقال حمدان، إن القرار الأمريكي المطروح يسقط فرصة إنشاء دولة فلسطينية، ويؤكد صحة رؤية الشعب الفلسطيني بأن المقاومة هي سبيل زوال الاحتلال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس مؤسسة الأمريكيين القرار الأمريكي فلسطين الحرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو