بشارة بحبح: القرار الأمريكي يحقق مزايا لفلسطين وبديله استمرار الحرب



قال رئيس مؤسسة الأمريكيين من أجل السلام، بشارة بحبح، إن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن الدولي يحقق عدة مزايا للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن البديل هو استمرار الحرب داخل قطاع غزة.



وأوضح بشارة بحبح خلال تصريحات لقناة الجزيرة، إن القوة الدولية في مقترح أمريكا ستبقى في غزة لمدة عامين فقط والتخوف منها غير مبرر، مؤكدًا أن إسرائيل تستخدم سلاح حماس ذريعة لاستمرار الحرب على غزة.



وأشار رئيس مؤسسة الأمريكيين من أجل السلام، إلى أن الولايات المتحدة لم تمنع إسرائيل من خرق اتفاق وقف إطلاق النار.



واتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مشروع القرار الأمريكي بأنه ينحاز لإسرائيل ويسعى لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني.



وخلال تصريحات لقناة الجزيرة، أكد أن المشروع الأمريكي يخالف المواثيق والقرارات الدولية ويتجاهل أن إسرائيل هو أصل المشكلة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لفلسطيني عاقل قبول القرار الأمريكي بصيغته الحالية.

وقال حمدان، إن القرار الأمريكي المطروح يسقط فرصة إنشاء دولة فلسطينية، ويؤكد صحة رؤية الشعب الفلسطيني بأن المقاومة هي سبيل زوال الاحتلال.