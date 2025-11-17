إعلان

هل تنوي الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين؟.. الخارجية توضح

كتب : مصراوي

08:46 م 17/11/2025

الحكومة السورية

دمشق - (د ب أ)

نفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الاثنين، صحة ما تردد من أخبار مفادها أن الحكومة السورية تنوي تسليم مقاتلين إلى الصين، حسبما أفادت قناة الإخبارية السورية.

وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية أن ما أوردته وكالة فرانس برس عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين غير صحيح، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".


زيارة سورية إلى العاصمة بكين


وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، يرافقه رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، قد التقى في العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية "تشين وين تشينج" وذلك لبحث تعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك بين البلدين، حسبما أفادت قناة الإخبارية السورية.

وقالت الإخبارية إن الشيباني تناول ونظيره الصيني "وانج يي"، في وقت سابق اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية وملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية.

اتفاق لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية وإعادة الإعمار


واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية وإعادة الإعمار وبناء القدرات وتحسين الظروف المعيشية في سوريا، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله.

وخلال زيارته التقى الشيباني، اليوم، الجالية السورية في الصين، وذلك في قصر الضيافة في العاصمة بكين.

ووصل وزير الخارجية، أمس الأحد، إلى جمهورية الصين الشعبية في أول زيارة رسمية، لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين في العاصمة بكين.

وزارة الخارجية الحكومة السورية الصين

