برنامج الأغذية العالمي: عائلات غزة بحاجة ماسة للغذاء

كتب : مصراوي

12:58 م 17/11/2025

عائلات غزة بحاجة ماسة للغذاء

وكالات

أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، أنه بعد عامين من النزاع لا تزال العائلات في جميع أنحاء قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء.

ومن جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة تفرض تحركًا عاجلًا لإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة.

وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار خروقات اتفاق إنهاء الحرب وتصعيد عدوانه ضد غزة وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية بسلاسة.

ودعت حماس الدول الضامنة للاتفاق إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وفتح المعابر لدخول المساعدات والخيام ومستلزمات الإيواء.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني، اليوم الاثنين، باستشهاد طفل فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ وقوع شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

برنامج الأغذية العالمي قطاع غزة حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي

