لبنان يغلق المدارس ويخلي الأماكن العامة تحسبا من ضربة إسرائيلية



بيروت- (د ب أ)

أغلق لبنان، اليوم الاثنين، المدارس وأخلي الأماكن العامة تحسبا من ضربة إسرائيلية وشيكة على جنوب البلاد.

وقالت بلدة عيترون بالجنوب، في بيان صحفي اليوم: "أهلنا الكرام يطلب منكم توخي الحيطة والحذر، وذلك بعد ورود معطيات حول نية العدو القيام بعملية استهداف لهدف موضعي بحسب زعمه في بلدة عيترون غير معروف مكانه حتى اللحظة".

وأضافت أن "الميكانيزم أبلغ الجيش الذي بدوره أبلغ البلدية بضربة وشيكة على عيترون دون تحديد شكل ومكان الضربة"، مشيرة إلى أنه تمّ إغلاق المدارس وإعادة الطلاب إلى منازله وإخلاء الأماكن العامة احترازيًا.