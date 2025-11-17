

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد روسيا، محذرا من أن أي دولة تتعاون معها ستُفرض عليها عقوبات شديدة.

وقال ترامب للصحفيين: "إنهم الكونجرس يقدمون مشروع قانون سيفرض عقوبات شديدة للغاية على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، في نهاية أكتوبر الماضي، أن حزبه مستعد للتصويت على مشروع قانون يتعلق بعقوبات جديدة ضد روسيا، وذلك في الوقت الذي ترى فيه إدارة ترامب ذلك ضروريا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 22 أكتوبرعقوبات على "روسنفت" و"لوك أويل" والشركات التابعة لها التي تمتلك فيها حصة تزيد عن 50%.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إجراءات القيود الجديدة لن تؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد الروسي، في الوقت نفسه، ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ومنتجات النفط، بما في ذلك في محطات الوقود في الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس أيضا إلى أن العقوبات لا تساهم في تعزيز العلاقات الروسية الأمريكية، التي كانت قد بدأت للتو في التعافي. ومع ذلك، فإن موسكو لا تتخلى عن سعيها لإجراء حوار مع واشنطن.

كما أعلنت روسيا مرارا أنها ستتغلب على ضغط العقوبات الذي بدأ الغرب في ممارسته ضدها قبل عدة سنوات واستمر في تشديده.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد الاتحاد الروسي، فيما سُمعت آراء في الدول الغربية نفسها تشير إلى أن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.

وشدد الرئيس بوتين على أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل حياة الملايين من الناس أسوأ، وفقا لروسيا اليوم.