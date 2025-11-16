نتنياهو يغادر جلسة الحكومة لبحث مشروع القرار الدولي بشأن غزة

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر جلسة الحكومة لبحث مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن غزة مع عدد من المسؤولين.

وفي سياق منفصل، نقل موقع واللا عن مسؤولين إسرائيليين خشيتهم من إصرار الإدارة الأمريكية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، إنه لا توجد حتى الآن دول مستعدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة خشية على سلامة جنودها.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم غد الاثنين على مشروع قرار أمريكي مؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس، حول مشروع قرار من شأنه تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم خطة ترامب.

وترحب مسودة ثالثة من القرار، اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الخميس "بإنشاء مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريًا، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027.

ومن شأن القرار أيضًا السماح للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة"، تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة، وفق ما أفادت شبكة "بي بي سي".

وستكلف هذه القوة أيضًا بـ"نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم"، وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.

وخلافًا للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر بشكل صريح إمكانية "إقامة دولة فلسطينية" في المستقبل.

وجاء فيها أنه بعدما تُنفّذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ إعادة إعمار غزة، "قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

وتضيف المسودة: "ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".