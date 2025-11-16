اليونيفيل: دبابة إسرائيلية تطلق النار على قواتنا في لبنان

وكالات

أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأحد، بأن دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار على قواتها قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت القوة، في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، أن طلقات رشاشة ثقيلة أصابت قوات حفظ السلام على بُعد حوالي 5 أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة.

وأكدت اليونيفيل، أن "إطلاق النار على قواتنا انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قواتنا".

وفي أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي، قامت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بعملية مسح جغرافي ، لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتبيّن أنه تجاوز الخط الأزرق باتجاه الأراضي اللبنانية، وطالبت الجيش الاسرائيلي بنقل الجدار المذكور.

وقال بيان صادر عن اليونيفيل، أول أمس، إنه "في أكتوبر، قام حفظة السلام في اليونيفيل بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل (حرف تي) أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون. وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني".

وأشار البيان إلى أن " اليونيفيل " أبلغت "الجيش الاسرائيلي بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور"، مضيفًا أنه "في نوفمبر، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل (حرف تي) في المنطقة. وأكد المسح أن جزءا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق".

وتابع البيان: "سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هنا أيضا، أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق".

وأعلنت "اليونيفيل"، أن "الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".

وجددت اليونيفيل "الدعوة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله".