مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونجو وحركة "23 مارس"

كتبت- أسماء البتاكوشي:

رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع كل من حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية وحركة M23 يوم 15 نوفمبر 2025 على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام باعتباره خطوة مهمة نحو تثبيت الأمن والاستقرار في شرق الكونجو وتحقيق المصالحة الوطنية وصون وحدة وسلامة أراضي البلاد.

وأشادت مصر بالدور الدبلوماسي البنّاء الذي اضطلع به الشركاء الاقليميون والدوليون في تيسير هذا المسار، وما وفره كل من اتفاق السلام الموقع بين رواندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية في واشنطن في يونيو 2025، وإعلان مبادئ الدوحة الموقع في يوليو 2025 من زخم أساسي أفضى إلى الاتفاق الحالي.

وأكدت مصر، في بيان لوزراة الخارجية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، تقديرها لمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بما ساهم في الوصول إلى هذا التقدم المهم.

كما أكدت مصر دعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الكونجو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، واستعدادها للتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص نجاح هذا الاتفاق وتحقيق السلام الدائم.