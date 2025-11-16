البث العبرية: استئناف البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة

وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أعمال البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية في قطاع غزة ستُستأنف اليوم.

فيما قال مراسل الجزيرة، إن فريقا من الصليب الأحمر وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يستأنف البحث عن جثة أسير إسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، سلّمت حركة حماس حتى الآن 24 جثة إسرائيلية من أصل 28، بجانب 20 أسيرًا حيًا.