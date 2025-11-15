إعلان

سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال

كتب : مصراوي

02:39 م 15/11/2025

تفجير آلية عسكرية للاحتلال أرشيفية

وكالات

قالت "سرايا القدس-كتيبة نابلس"، إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشريف، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق منفصل، نفذت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، أن "قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في مدينة نابلس"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة بنابلس، وداهمت عدة منازل قرب مدرسة ظافر المصري، وأزالت صورًا لعدد من الشهداء".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان خلال اقتحام حي كفر سابا في مدينة قلقيلية بينهم أسرى محررون".

