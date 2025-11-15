موكب نائب ترامب يتعرض لحادث سير



(أ ب)

اصطدمت آليتان تابعتان لقوات إنفاذ القانون ببعضهما في ولاية تينيسي ليل الجمعة أثناء مرافقة موكب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مما استدعى نقل ضابط شرطة إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت سلطات مدينة نوكسفيل في بيان إن "الحادث الذي وقع في ماريفيل، على بعد نحو 17 ميلا (27 كيلومترا) جنوب نوكسفيل، أصيب خلاله جندي بالولاية وضابط يستقل دراجة نارية من إدارة شرطة ماريفيل".

وتم نقل الرجلين إلى المستشفى. ولم ينشر المسؤولون على الفور معلومات حول حالة الجندي.

وأكدت كاثرين بيرس العميلة المقيمة بجهاز الخدمة السرية الأمريكية والمسؤولة في نوكسفيل أن الجهاز يراقب الوضع عن كثب.

وأضافت في بيان أن "سلامة وحركة الأشخاص الذين نحميهم لم تتأثر بهذا الحادث".

وبدأت دورية الطريق السريع في تينيسي التحقيق في الحادث.