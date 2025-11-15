إعلان

الأونروا: الأمطار تزيد من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة

كتب : مصراوي

10:44 ص 15/11/2025

الأونروا

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأمطار تزيد من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وأكدت الوكالة الأممية، أن الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة وهي متوفرة لديها، مضيفة "وندعو للسماح لنا بتقديمها للسكان".

وفي السياق ذاته، قال جهاز الدفاع المدني في غزة، إن طواقمه تتعامل مع عشرات خيام النازحين الغارقة في مناطق عدة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل، إن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وهددت الممتلكات والملابس -خاصة للأطفال- في ظل شح الإمكانيات وغياب البنية التحتية الملائمة.

وأضاف بصل -خلال مداخلة مع الجزيرة- أن المواطنين لا يملكون أي مقومات لمواجهة المنخفض، وأن الأزمة تتجاوز قدرة الدفاع المدني أو جهد الأفراد، وتحتاج إلى أماكن مخصصة لإيواء الناس بطريقة إنسانية.

اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الأمم المتحدة قطاع غزة

