بتعويض يصل لـ5 مليارات دولار.. ترامب: سأتخذ إجراء قضائيًا ضد BBC



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه من المرجح أن يقاضي هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" خلال الأيام المقبلة لمطالبتها بتعويض يصل إلى 5 مليارات دولار بسبب تعديل أجرته على خطاب ألقاه عام 2021 في اليوم الذي اجتاح فيه أنصاره مبنى الكابيتول الكونجرس.

كان محامو ترامب قد حددوا في البداية مهلة تنتهي الجمعة لإلزام "BBC" بسحب فيلمها الوثائقي وإلا فستواجه دعوى قضائية بتعويض لا يقل عن مليار دولار.

وطالبوا أيضا، أن تصدر "BBC" اعتذارا وأن تعوض ترامب عما وصفوه بأنه "ضرر جسيم لحق بسمعته وماله".

وقدمت "BBC" اعتذارا شخصيا لترامب الخميس بعد أن أقرت بأن تحريرها لتصريحات ترمب كان خطأ في التقدير، لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها.

وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة خلال توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، ربما في وقت ما من هذا الأسبوع".

وأضاف: "أعتقد أنني مضطر لفعل ذلك، أعني أنهم اعترفوا حتى بالغش لقد غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي".

وقال ترامب: "إنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن هذه المسألة، لكنه يعتزم الاتصال به خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح أن ستارمر حاول التواصل معه وكان محرجا للغاية بسبب هذا الأمر.

الفيلم الوثائقي، الذي عُرض على برنامج "بانوراما" على "BBC" دمج 3 مقاطع فيديو من خطاب ترامب، مما أوجد انطباعا بأنه كان يُحرّض على أعمال الشغب في السادس من يناير2021، ووصف محاموه هذا التعديل بأنه كاذب وتشهيري.

واستقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، الأحد، بعد تعرض القناة لانتقادات بشأن أسلوب تحريرها لخطاب للرئيس الأمريكي.

وأعلنت BBC أن المدير العام تيم دافي ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تيرنيس قدما استقالتيهما، يوم الأحد.

ووصفت وزيرة بريطانية تقارير عن قيام شبكة BBC بتعديل مقاطع من خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برنامج وثائقي رئيسي، بأنها بالغة الخطورة.