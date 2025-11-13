كتائب القسام وسرايا القدس تسلمان جثمان أسير إسرائيلي

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، تسليم جثمان أسير إسرائيلي، عُثر عليها في مناطق سيطرة جيش الاحتلال جنوب خان يونس للصليب الأحمر الدولي.

وأكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، أن المقاومة نواصل العمل على إنجاز عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين وتسعى لإنجاز كامل مسار التبادل بأسرع وقت.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة، بأن الصليب الأحمر تسلم من المقاومة جثة أسير إسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الفتيين محمد أبو عياش وبلال بعران اللذين قتلهما جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت حماس خلال بيان لها اليوم الخميس، إن استهداف الفتية والأطفال في الضفة الغربية المحتلة جريمة بشعة تنتهجها حكومة القتل والإرهاب.

ونددت المقاومة الإسلامية، بسياسة الاحتلال في استهداف الفتية والأطفال بالضفة، مشددة على أن كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستفشل، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا وثباتا، وتعزيزا لإرادة المقاومة في صدور الأحرار.

وأضافت:"عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما في ذلك استهداف الفتية والأشبال المدافعين عن أرضهم، وآخرهم شهيدا بلدة بيت أمر في الخليل، لن يزيد شعبنا إلا تمسكا بحقه، وتصميما على مواجهة الغطرسة والاعتداءات المستمرة".