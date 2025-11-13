إعلان

أوكرانيا: مقتل وإصابة 1180 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:25 م 13/11/2025

قتلى وجرحى الجيش الروسي

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و155 ألفا و360 فردا، من بينهم 1180 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11344 دبابة، منها دبابتان أمس الأربعاء، و23567 مركبة قتالية مدرعة، و34388 نظام مدفعية، و1540 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1242 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و347 مروحية، و79945 طائرة مسيرة، و3926 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و67211 من المركبات وخزانات الوقود، و3996 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

قتلى وجرحى الجيش الروسي أوكرانيا العسكريين الروس

