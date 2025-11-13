وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه شن غارة جوية، بناءً على معلومات استخبارية، استهدفت مستودع أسلحة وبنية تحتية "إرهابية" تقع تحت الأرض، قال إنها تابعة لـ"حزب الله".

قال الجيش في بيان، إن البنية التحتية التي تم استهدافها وُضعت قرب مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، معتبرا ذلك دليلا إضافيا على ما وصفه بـ"استخدام حزب الله السخيف لسكان لبنان كدروع بشرية لأنشطة التنظيم داخل مرافق مدنية".

وأضاف الجيش، أن طائراته الحربية شنت لاحقا هجوما آخر استهدف بنية تحتية إضافية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

أكد البيان أن حزب الله يواصل محاولاته لإعادة بناء منشآت وصفها بالإرهابية في مختلف أنحاء لبنان، مشيرا إلى أن وجود تلك البنى التحتية وأنشطة التنظيم فيها يمثل خرقاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.

وأكد الجيش، أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد محتمل، ولحماية أمن دولة إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن فجر اليوم الخميس، غارة استهدفت بلدة عيترون وأخرى استهدفت بلدة طيرفلسيه جنوبي لبنان، كما حلّق الطيران الحربي فوق العديد من المناطق اللبنانية.