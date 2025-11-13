مجلس الأمن الروسي: اليابان تضحي بمصالحها الوطنية من أجل واشنطن



وكالات

اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، أن اليابان تضحي بمصالحها الوطنية استرضاء للولايات المتحدة.

قال شويجو، اليوم الخميس: "في سعيهم لاسترضاء واشنطن، تضحي طوكيو بمصالحها الوطنية الخاصة، وتخصص بإصرار ملفت أموالا لزيادة التسلح".

وأشار إلى أنه توجد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ دول لا يمكن وصفها بالحلفاء للولايات المتحدة.

وأوضح: "لا أوافق على وصفها بأنها حلفاء للولايات المتحدة، لأن التحالف يعني التعاون على أساس المساواة أما هنا فنحن نشهد في أحسن الأحوال علاقات تبعية".

ولفت إلى تغير في خطاب طوكيو حول القصف النووي لهيروشيما وناجازاكي مع القبول الضمني بوصفه بأنه "نزاع صغير"، وفقا لروسيا اليوم.

قال: "السلطات اليابانية لم تعد حتى تشعر بالخجل عندما يعلن بحضورهم أن القصف النووي لهيروشيما وناجازاكي كان مجرد "نزاع صغير" في العلاقات اليابانية الأمريكية"، في إشارة إلى كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال خلال زيارته لليابان نهاية الشهر الماضي "من المضحك أنه كان لدينا نزاع صغير مع اليابان. ربما سمعتم عنه".

واعتبر أن رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكاتشي قد أصبحت تنتهج سياسة انتقامية، ومن غير الواضح كيف يتماشى هذا مع تصريحاتها عن نيتها تطبيع العلاقات مع روسيا.

وحسب شويجو، فإن التطبيع الكامل للعلاقات بين روسيا واليابان "قد يستغرق سنوات"، وأن "ذلك لن يتحقق إلا إذا غيرت الطغمة اليابانية الحاكمة موقفها تجاه جارها الشمالي جذريا، ليس قولا فحسب، بل فعلا".

وأشار إلى أن روسيا لا تزال تتذكر التهجمات العديدة المناهضة لها التي شنتها طوكيو الرسمية في السنوات الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.