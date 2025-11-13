

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن سوريا تواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة في حال فشل الحكومة الحالية.

أضاف روبيو: "لنفترض أن مشروع هذه الحكومة فشل، إما لأنهم أفشلوه أو لأنهم ببساطة لم ينجحوا حينها ستنزلق سوريا إلى حرب أهلية شاملة".

وبحسب روبيو، فإن الولايات المتحدة مهتمة بمنح دمشق فرصة للنجاح في إعادة إعمار البلاد، لأنه بخلاف ذلك ستتحول سوريا إلى مساحة غير قابلة للحكم ومنصة للمنظمات الإرهابية والعناصر الخطيرة الأخرى في المنطقة، قائلا: "إن حربا جديدة تماما تنتظرنا بحال فشل الحكومة".

كان الرئيس السوري أحمد الشرع، زار البيت الأبيض في العاشر من نوفمبر الجاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري، وعقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول مختلف القضايا في سوريا والشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.