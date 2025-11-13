

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد.

قال ترامب، في كلمة له بعد إقرار مجلس النواب مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ويعيد التمويل إلى الحكومة: "أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".

وأكد أنه بتوقيعي على التشريع ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها الطبيعية، قائلا: "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأمريكية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم".

وتابع: "نبعث برسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز"، معتبرا أن "الديمقراطيين تسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي، والشعب الأمريكي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون في اقتصاد بلدنا".

وقالترامب: "أدعو الشعب الأمريكي ألا ينسى ما فعله الديمقراطيون ببلدنا عندما تحين انتخابات التجديد النصفي".

واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم "تسببوا خلال الأسابيع السبع الماضية في خسائر كبيرة وإلغاء رحلات طيران أمريكية، وهو ما أثر على الرواتب والمخصصات المالية لملايين الموظفين وملايين الأسر الأمريكية، وأثر على عدد كبير من الشركات الصغيرة الحجم المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية، وكان هذا ضررا بليغا".

قال ترامب: "المتطرفين في الحزب الديمقراطي كانوا يسعون لاستمرار الإغلاق الحكومي"، مضيفا: "لن نترك هذا الانقسام الذي حدث بسبب الديمقراطيين"، وفقا لسكاي نيوز.