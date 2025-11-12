السوداني: منفتحون على الجميع لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

(د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، أن تحالف "الإعمار والتنمية"، الفائز بنتائج الانتخابات التشريعية، منفتح على الجميع دون استثناء لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال في خطاب متلفز بعد إعلان النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات التشريعية: "أبارك لجماهير تحالف الإعمار والتنمية الفوز بالمرتبة الأولى في نتائج الانتخابات".

وأضاف: "سنعمل على تحقيق إرادة ومصلحة كل الشعب، ومنهم المقاطعون، لأن العراق للجميع".

وذكر: "المنافسة الانتخابية انتهت، وأدعو الجميع إلى جعل المصلحة الوطنية فوق الجميع لخدمة العراقيين، فقرار الشعب هو الحكم، وعلينا تشكيل حكومة كفوءة".

وقال السوداني: "إننا منفتحون على الجميع دون استثناء، وبالثقة التي وضعها الشعب بنا".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، سجل تقدمًا كبيرًا على منافسيه في النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات التشريعية، محققًا مليونًا و317 ألفًا و346 صوتًا، في 12 محافظة عراقية من أصل 18 محافظة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن إجمالي عدد المصوتين في يوم الاقتراع العام والخاص للقوات الأمنية والعسكرية بلغ 12 مليونًا و9 آلاف و453 ناخبًا، من أصل 21 مليونًا و404 آلاف و281 ناخبًا.