انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في جمهورية الدومينيكان

سانتو دومينجو، جمهورية الدومينيكان - (أ ب)

ضرب انقطاع نادر للتيار الكهربائي جمهورية الدومينيكان بأكملها يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطل حركة المرور وحدوث شلل للأعمال التجارية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة.

وألقى المسؤولون باللائمة على عطل في نظام نقل الشبكة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب حدوث ذلك.

وتعطلت وحدات التوليد في سان بيدرو دي ماكوريس ومحطة كويسكيا للطاقة، مما أدى إلى سلسلة من الأعطال في محطات النقل والتوليد الأخرى، وفقا لشركة نقل الكهرباء في الدومينيكان، وهي وكالة حكومية لا مركزية.

ولم يتضح على الفور متى سيتم استعادة الكهرباء.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في تعطيل أنظمة النقل الجماعي بما في ذلك عربات التلفريك ومترو الأنفاق في العاصمة سانتو دومينجو، حيث نزل بعض الأشخاص من القطار وبدأوا في السير عبر الأنفاق بجانب السكك الحديدية. واضطرت المستشفيات والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى إلى الاعتماد على المولدات، لكن العديد من المنازل والشركات الصغيرة كانت بدون كهرباء.