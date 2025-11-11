إعلان

الرئيس السوري: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين حاليا

كتب : مصراوي

02:21 ص 11/11/2025

ترامب والشرع

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن وضع سوريا مختلف عن الدول التي دخلت في الاتفاقيات الإبراهيمية، مؤكدا أن بلاده لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين حاليا.

ونقلت الإخبارية السورية عن الشرع في مقابلته مع قناة "فوكس نيوز"، قوله: "لا محادثات مباشرة مع إسرائيل في الوقت الحالي، والولايات المتحدة قد تتوسط لنوع من المفاوضات".

وفي المقابلة قال الشرع، إن سوريا دخلت عصرا جديدا بعد سقوط النظام السابق، وستبني استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف الشرع، أنه لم يعد ينظر إلى سوريا كتهديد أمني بل كحليف جيوساسي، قائلا: "نحن بحاجة لمناقشة تفاصيل الحرب ضد داعش مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن الارتباط بالقاعدة أصبح من الماضي ولم أناقشه مع ترامب، مؤكدا أنه التقى مع والدة "أوستن تايس" الصحفي الذي تم احتجازه في أثناء رحلة عمل إلى سوريا في أغسطس 2012، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي للحصول على معلومات عنه وعن باقي المفقودين".

وفي معرض حديثه، قال الشرع: "لدينا 250 ألف مفقود في سوريا"، وفقا لسكاي نيوز.

وعن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قال الشرع: "بحثنا مع الرئيس ترامب رفع العقوبات عن بلادنا، وفرص الاستثمار في سوريا وبناء استراتيجية جديدة مع واشنطن".

ترامب والشرع لقاء ترامب والشرع ترامب والشرع في البيت الأبيض تفاوض سوريا مع إسرائيل إسرائيل سوريا جزء كبير من الشرق الأوسط تعزيز العلاقات بين سوريا وأمريكا

