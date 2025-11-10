إعلان

الإليزيه: ماكرون يستضيف الرئيس الفلسطيني غدا

كتب : مصراوي

11:05 ص 10/11/2025

إيمانويل ماكرون

وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الثلاثاء.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن ماكرون، خلال حديثه في قمة نيويورك حول حل الدولتين، الاعتراف بدولة فلسطين، قائلًا: "لقد حان الوقت. لهذا السبب، ووفاءً بالتزام بلدي التاريخي تجاه الشرق الأوسط بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لهذا السبب أعلن اليوم اعتراف فرنسا بدولة فلسطين".

وأضاف ماكرون: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

الإليزيه إيمانويل ماكرون الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشرق الأوسط الإسرائيليين الفلسطينيين

