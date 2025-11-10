إعلان

مقتل 32 سجينا بعد اندلاع أعمال شغب في سجن في الإكوادور

كتب : مصراوي

10:54 ص 10/11/2025

ريو دي جانيرو- (د ب أ)

قالت السلطات أمس الأحد إن 31 سجينا لقوا حتفهم في حوادث منفصلة بسجن في الإكوادور.

وأفادت هيئة السجن " اس ان إيه أي" بأنه عٌثر علن 27 سجينا ميتا مساء أمس الأحد. وقد لقوا حتفهم بسبب الاختناق نتيجة الشنق حسبما قالت الهيئة، ولكن لم تتضح ملابسات الوفاة بعد.

وقالت الهيئة " السلطات المعنية تعمل لتوضح تماما الأحداث".

وقالت شبكة إكوافيسا إن السلطات كانت قد ذكرت سابقا أن أربعة سجناء قتلوا خلال أعمال شغب في نفس السجن في مدينة ماشالا. وعلاوة على ذلك، أصيب 34 شخصا من بينهم رجل شرطة.

ويذكر أن الإكوادور تشهد منذ أعوام اندلاع أعمال عنف بصورة متكررة في سجونها، التي غالبا ما تكون مكتظة بالسجناء وتسيطر عليها العصابات المتنافسة.

