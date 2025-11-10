إعلان

الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورات عسكرية واسعة بالضفة والأغوار

كتب : مصراوي

09:57 ص 10/11/2025

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبدأ مع صباح اليوم مناورات عسكرية واسعة في عموم الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن لمدة 3 أيام.

وأضاف الجيش، في بيان مقتضب، أن المناورات ستشمل حركة مكثفة للقوات والمركبات العسكرية في مناطق العمليات.

ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة، في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.

وتأتي المناورات بعدما تراجع رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام عن قرار البدء في تقليل عدد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفًا في الحكومة على ذلك.

الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية الأردن المستوطنات الإسرائيلية

