مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

كتب : مصراوي

02:36 ص 10/11/2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات

أكدت شبكة "سي أن أن"، أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تواصلوا إلى اتفاق على تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية، في مؤشر رئيسي على أن الإغلاق الحكومي على وشك الانتهاء.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقتربون من التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن التدابير لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وقال ثون: "التوصل إلى اتفاق أصبح وشيكا"، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية بعد، وفقا لروسيا اليوم.

