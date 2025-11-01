البيت الأبيض يقيد وصول الصحفيين إلى منطقة الصحافة



واشنطن- (د ب أ)

فرض تنظيم جديد أصدره البيت الأبيض يوم الجمعة قيودا على وصول الصحفيين إلى جزء من منطقة الصحافة، بما في ذلك مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وتطلب من الصحفيين تحديد مواعيد للزيارات.

وفي السابق، كان الصحفيون المعتمدون يتحركون بحرية في قسم الصحافة.

وقال البيت الأبيض إن هذه الإجراءات ضرورية لأن المنطقة تستخدم أيضا لاتصالات مجلس الأمن القومي وقد تحتوي على وثائق سرية.

وانتقدت جمعية مراسلي البيت الأبيض، التي تمثل الصحفيين الذين يغطون البيت الأبيض، التغييرات، قائلة إنها تمنع المراسلين من استجواب المسؤولين وتقلل من الشفافية.

وتأتي هذه الخطوة وسط علاقات متوترة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واتهمت ليفيت الصحافة كثيرا بالتحيز وبتقديم تغطية غير نزيهة عن الرئيس.

واقترح ترامب قبل أسابيع إمكانية نقل ممثلي وسائل الإعلام من البيت الأبيض إلى مبنى حكومي قريب. وفي الآونة الأخيرة، قامت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أيضا بتشديد قواعد وصول الصحفيين.