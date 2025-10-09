إعلان

الأمم المتحدة: نريد مسارًا للسلام مبنيًا على حل الدولتين

كتب : مصراوي

04:51 م 09/10/2025

أنطونيو جوتيريش

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة بحاجة إلى وصول كامل وآمن ومستدام لعمال الإغاثة إلى قطاع غزة.

وأكد جوتيريش، أنه يجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نريد مسارًا للسلام مبنيًا على حل الدولتين".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.

فيديو قد يعجبك:



