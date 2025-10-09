إعلان

غارات إسرائيلية على جنوبي مدينة غزة

كتب : مصراوي

11:10 ص 09/10/2025

غارات إسرائيلية

غزة- (د ب أ)

شنت الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس غارات بالتزامن مع قصف مدفعي جنوبي مدينة غزة.

وأشار "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى غارة جوية "إسرائيلية" على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة، محذرا سكان قطاع غزة من العودة إليها .

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، في منشور على صفحته بمنصة إكس اليوم، إن "قوات الجيش لا تزال تطوّق مدينة غزة حيث تعتبر العودة اليها في غاية الخطورة".

وأضاف :"من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب إلى مناطق تمركز وعمل قوات جيش الدفاع في كل مكان في القطاع بما في ذلك في جنوب وشرق القطاع وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية".

وأشار أدرعي إلى أنه استمرارًا لتوجيهات المستوى السياسي وبناءً على تقييم الوضع، بدأ الجيش الإسرائيلي بالاستعدادات العملياتية تمهيدًا لتنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أنه يجري في هذا الإطار تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة ملائمة في الفترة القريبة.

ووفق المتحدث ، يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره في الميدان واستعداده لأي تطورٍ عملياتي محتمل.

