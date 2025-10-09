

وكالات

رحّب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني، مؤكدا أنه يستعد لاستقبالهم.

قال الجيش في منشور على منصة "إكس": "إن رئيس الأركان إيال زامير أمر بالاستعداد لتنفيذ العملية المتعلّقة بعودة الرهائن، وكذلك لأن يكون جاهزا لكل السيناريوهات، مؤكدا في الوقت نفسه ترحيبه بالاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن".

وأصدر زامير توجيهات لقواته للاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو، كما أوعز بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة الرهائن "بحساسية ومهنية".

من جانبه، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: "أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادتهما التي أثمرت عن هذا الاتفاق، وأشكر جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين أوصلتنا شجاعتهم وعزيمتهم وتضحياتهم الجسيمة إلى هذه اللحظة العظيمة".

كان نتنياهو قد قال في وقت سابق: "بعون الله، سنعيدهم جميعا إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مضيفا: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل".

وأضاف: "سأدعو لاجتماع للحكومة اليوم للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع الرهائن الأحباء للوطن"، وفقا لسكاي نيوز.

وشكر نتنياهو: جنود الجيش الإسرائيلي وكل قوات الأمن الذين بفضل شجاعتهم وتضحياتهم وصلنا إلى هذا اليوم أشكر من أعماق قلبي الرئيس ترامب وفريقه على تعبئتهم لهذه المهمة المقدسة لتحرير رهائننا".