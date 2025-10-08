أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بها الكثير من التفاصيل، لافتًا إلى أن الأولوية حاليا لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وحذر وزير الخارجية التركي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، من فشل مفاوضات شرم الشيخ بسبب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "نتنياهو لديه دائما خطة لتخريب ما يجري التفاوض بشأنه لكن لا أعتقد أن لديه فرصة مناورة".

وأضاف فيدان، "إذا تم التوصل لحل إيجابي اليوم فمن الممكن الإعلان عن وقف إطلاق نار في غزة"، لافتًا إلى أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة سيتيح عمليات التبادل وإدخال مساعدات أكثر.

وكان انضم صباح الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط ومسؤولون كبار آخرون، إلى اليوم الثالث من محادثات السلام بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ.

وانضم من إسرائيل إلى الوفد رون ديرمر، المستشار الأعلى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما قال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام.

في وقت سابق، قالت حركة حماس إنها تسعى للحصول على ضمانات حازمة من ترامب والوسطاء بأن إسرائيل لن تستأنف حملتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية بعد أن تطلق الجماعة المسلحة سراح جميع الأسرى المتبقين.

وأعربت جميع الأطراف عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، إلا أن أجزاءً رئيسية من خطة السلام لم تُحدد بعد بما في ذلك متطلبات نزع سلاح حماس، وتوقيت ومدى انسحاب إسرائيل من غزة، وإنشاء هيئة دولية لإدارة غزة بعد تنحي حماس عن السلطة.