الجهاد الإسلامي: بند تبادل الأسرى يمكن إنجازه خلال الأيام القليلة المقبلة

كتب : مصراوي

01:48 م 08/10/2025

زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ال

غزة - (د ب أ)

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن بند تبادل الأسرى يمكن إنجازه خلال الأيام القليلة المقبلة وبذلك "نكون سحبنا فتيل التفجير ومبررات العدو بالعدوان".

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الأربعاء عن نخالة قوله: "يجب أن يعلم العدو وحلفاؤه أننا لا يمكن أن نستسلم لشروطهم وإملاءاتهم بعد كل هذا الثمن من التضحيات".

وأضاف أن "خطة ترامب تحمل في طياتها إعلان الشعب الفلسطيني الاستسلام الكامل للعدو".

وانطلقت في شرم الشيخ لليوم الثالث اللقاءات الخاصة ببحث آليات تطبيق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وتضم رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركي كما تضم رئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

فيديو قد يعجبك:



