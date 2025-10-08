

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها نفذت ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بتنظيم القاعدة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، أن قواتها نفذت ضربة دقيقة في سوريا بتاريخ 2 أكتوبر، أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد، الذي يعد مخطط هجمات رفيع المستوى وعضوا في جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

في 2 أكتوبر، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بالقاعدة.

وأكدت القيادة المركزية، أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تبقى على أهبة الاستعداد لتعطيل وهزيمة محاولات الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات.

وأضاف: "سنواصل الدفاع عن وطننا ومقاتلينا وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وما بعدها"، وفقا لروسيا اليوم.